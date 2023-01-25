北韓不明呼吸道病例激增 平壤緊急封城5天

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（中央社首爾25日綜合外電報導）總部設於南韓首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）今天報導，北韓因不明呼吸道疾病病例增加，當局下令首都平壤即起封城5天，是否肇因於COVID-19仍未知。

路透社報導，「北韓新聞」在報導中並未提及COVID-19（2019冠狀病毒疾病），僅稱平壤市民週日之前都須待在家中，每天須多次提供體溫測量結果。

「北韓新聞」昨天報導指出，平壤居民似乎已開始囤積物資，以防當局實施更嚴格的防疫措施，目前還不清楚北韓其他地區是否實施新一波封鎖。

北韓去年坦承國內首度爆發COVID-19疫情，但到了去年8月底已宣布戰勝病毒。

北韓從未證實國內有多少人曾感染COVID-19，外界推測與該國缺乏廣泛檢驗措施有關，取而代之的是每天通報發燒患者的人數，該國約2500萬人口當中累計通報約477萬人，但自去年7月29日便不再通報相關案例。

北韓官媒有持續報導國內對抗流感等呼吸道疾病的防疫措施，但過去以來未曾報導過封城令。

北韓中央通信社（KCNA）昨天表示，已對緊鄰南韓邊境的開城強化公共宣傳活動，「以便所有勞工在工作與生活中都能自主遵守防疫規定」。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120125