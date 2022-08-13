更多編輯台推薦新聞：
台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道
運動

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道

美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活
科技

美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

金正恩宣布戰勝疫情 北韓解除口罩佩戴令

2022/8/13 12:01（8/13 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北韓領導人金正恩（前中）宣布戰勝疫情，已取消強制戴口罩和保持社交距離等防疫規定。圖為10日金正恩和全國緊急防疫會議與會者合影。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
北韓領導人金正恩（前中）宣布戰勝疫情，已取消強制戴口罩和保持社交距離等防疫規定。圖為10日金正恩和全國緊急防疫會議與會者合影。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾13日綜合外電報導）北韓5月首度承認境內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北韓國營媒體今天報導，國家領導人金正恩本週宣布戰勝病毒，北韓已取消強制戴口罩和保持社交距離等防疫規定。

金正恩10日主持COVID-19會議下令解除5月實施的最高級別抗疫措施，但又稱北韓必須維持「固若金湯的防疫屏障」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓從「最高階」抗疫系統恢復到「正常」抗疫系統，取消強制戴口罩令以及各區商業與公共設施服務時間限制等規定，但邊界地區例外。

北韓建議有呼吸道症狀的民眾應繼續佩戴口罩，並敦促民眾對「異常物品」保持警戒，平壤稱這些異物就是引發傳染病的原因。

北韓稱境內COVID-19疫情是因為有民眾在南北韓邊界附近接觸到「異物」引起，金正恩的胞妹金與正矢言將採取「強烈報復行動」。

北韓叛變者與南韓保守派活躍人士數十年來都會空飄攜有反北韓傳單的氣球到北韓境內，有時候是跟著食物、藥物、金錢等物品一同投放到北韓。

北韓從未證實有多少人感染COVID-19，顯然是因為缺乏普篩工具，僅通報每日發燒人數。北韓的發燒病例累計有477萬例，北韓自上月底起就沒有新增發燒病例。

北韓沒有實施外界周知的疫苗接種計畫，聲稱是靠著封鎖、本土製造的藥品與金正恩所稱的「具優勢的北韓式社會主義體系」戰勝COVID-19。然而，傳染病專家以缺乏獨立數據為由，對北韓疫情改善的說法存疑。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110813

延伸閱讀
北韓解除大規模防疫措施宣布戰勝疫情 金與正稱金正恩曾發燒北韓爆發疫情 歸咎人民接觸兩韓邊界外國物品韓智庫：平壤射彈燒錢192億元 足讓全民打1劑疫苗
金正恩
俄國伊朗北韓閃制裁怪招 買水貨找「黑騎士」大國互助金與正控南韓空飄氣球帶來疫情 犯違反人道罪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
海南喊社會面清零卻破功 單日再新增1426例