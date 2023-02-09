韓軍越戰屠殺平民 越方迴避是否採取法律行動

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韓國軍隊在越戰期間參與屠殺平民獲首爾中央地方法院認可為事實，越南外交部副發言人段克越（圖）9日未正面回應越方是否將以政府立場採取法律行動，轉而留下「擱置過去、面向未來」的八字箴言。中央社記者陳家倫河內攝 112年2月9日

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）越南民眾阮氏青在越戰期間經歷韓軍屠殺獲韓國法院判賠。越方今天迴避媒體追問是否以政府立場採取法律行動，轉而強調會以「擱置過去、面向未來」的精神來克服戰爭遺留問題。

韓國首爾中央地方法院7日就越戰當時主張韓國軍隊屠殺平民的案件，判決韓國政府應賠償原告阮氏青（Nguyen Thi Thanh）3000萬100韓元（約新台幣73萬元），這是韓國法院首次就越南平民遭屠殺案件，判決由韓國政府進行賠償，預料之後將有更多被害人提出告訴。

越南外交部今天舉行例行記者會，面對媒體追問越南政府會否採取法律行動，副發言人段克越（Doan Khac Viet）未正面回答，轉而說在「擱置過去、面向未來」的精神上，盼進一步加強越韓全面戰略夥伴關係發展，為兩國人民帶來切實利益。

段克越說明，這起屠殺事件於1968年2月12日發生在廣南省（Quang Nam）殿盤縣（Dien Ban）豐一村（Phong Nhat）、豐二村（Phong Nhi）。

他表示，這是外國軍隊於20世紀下半葉在越南若干地方針對平民實施的眾多屠殺事件之一。越方關心與關注韓國法院所做出的判決，並很重視確保越南公民的正當利益。

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段克越指出，在「擱置過去、面向未來」的精神上，越南願與韓國進一步加強兩國全面戰略夥伴關係發展，鼓勵適當、有效的行動來克服戰爭遺留問題，為鞏固和加強兩國和兩國人民之間友誼與友好合作關係作出貢獻。

越南與韓國去年12月5日才剛將雙邊關係升級為全面戰略夥伴。越南外交部事後發布新聞稿表示，時任越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）與韓國國會議長金振杓高度評價越、韓在國防安全方面的合作，尤其是韓國支持越南加強海上執法力量的能力。（編輯：黃自強）1120209