英格蘭教會擬以中性詞稱呼上帝 同意祝福同性伴侶

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英格蘭教會（Church of England）發言人今天表示，教會正考慮是否要在提到上帝時使用性別中性的詞彙，還說目前沒有「廢除或大幅修改」現有禮拜儀式的計畫。

此外，英格蘭教會的「總議會」（General Synod）在經過8小時辯論後於今天表決通過，同意讓神職人員祝福同性伴侶。

「紐約時報」報導，英格蘭教會透過電子郵件聲明表示，基督徒「自古以來就體認到上帝既非男性，亦非女性」。神職人員目前正在考慮是否能在禮拜儀式中更妥善地將這點反映在語言用字上。

聲明說：「聖經裡稱呼和描述上帝的各種方式，並未總是反映在我們的敬拜中。自從20多年前採用我們目前不合時宜的禮拜用語形式以來，研究新用語的意願日益濃厚。」

聖公會（Anglican Church）表示，負責準備並針對禮拜儀式給予建議的禮儀委員會（Liturgical Commission）從2014年以來便「經常」在思索這樣的用語。禮儀委員會如今要求另一個針對神學給予建議的組織信仰與教制委員會（Faith and Order Commission）研究這項議題。

聖公會並未就委員會將如何運作提供具體細節，也未提供研究進度的時間表。

在基督教教派中，雖然許多神學學者和領袖認為上帝超越了性別，但宗教文本和祈禱文中提到上帝時，仍經常冠以男性代詞。天主教的教理指出，「祂既非男性，也不是女性，祂就是上帝」。

2018年，英格蘭教會坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）威爾比（Justin Welby）表示，上帝既非男性亦非女性。這位大主教是普世聖公宗（Anglican Communion）的精神領袖。

美聯社和法新社報導，英格蘭教會的總議會今天表決通過改革計畫，同意讓神職人員祝福同性婚姻和民事結合伴侶，但仍然禁止教會為同性伴侶主持婚禮。

法新社報導提到，總議會的成員一年集會2、3次，這兩天經過8小時辯論後，今天在倫敦的會議中共有250名主教、神職人員和教友支持上個月推出的改革計畫；181人投反對票；10人棄權。

坎特布里大主教威爾比和約克（York）大主教柯特瑞爾（Stephen Cottrell）讚揚總議會的決定。他們說：「英格蘭教會將首度公開地、坦率地、喜樂地歡迎同性伴侶進入教堂。」

然而美聯社報導也說，若有神職人員不同意，不會要求他們執行祝福儀式。

在主教們調整指導方針並發出祈禱文供神職人員使用後，新的祝福措施預計在今年稍後上路。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1120210