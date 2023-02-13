更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

賽普勒斯總統決選出口民調 前外長領先

2023/2/13 00:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社尼柯希亞12日綜合外電報導）國營賽普勒斯廣播公司報導，賽普勒斯總統候選人、前外交部長克里斯托多里底斯在今天的第2輪決選出口民調中領先。

路透社引述賽普勒斯廣播公司（CyBC）報導，克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）得票率介於50.5%和53.5%之間，對手馬羅伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis）則介於46.5%和49.5%之間。

其他廣播電視台也報導克里斯托多里底斯領先。

49歲的克里斯托多里底斯曾任外交部長；66歲的馬羅伊安尼斯曾在跟土耳其裔賽普勒斯人和談時擔任主談代表，還當過賽普勒斯常駐聯合國代表。

克里斯托多里底斯獲得中間派和中間偏右派政黨支持，馬羅伊安尼斯則有左翼的勞動人民進步黨（AKEL）相挺，兩人都聲稱自己是獨立候選人。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

下一任賽普勒斯總統將面臨的問題包括：與土耳其裔賽普勒斯人的統一談判陷入僵局、通膨飆漲衍生的勞動爭議、貪腐醜聞餘波、不法移民數量激增等。

賽普勒斯總統大選每5年舉行一次，現任總統是立場保守民主大會黨（DISY）的阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades），他2013年開始執政，2018年連任成功，依法不得角逐第3任期。DISY領導人尼奧斐托（Averof Neofytou）在5日的首輪選舉中落居第3，無緣決選。（譯者：何宏儒）1120213

#賽普勒斯
#克里斯托多里底斯
#馬羅伊安尼斯
賽普勒斯
賽普勒斯總統決選 2外交官拚高下結果難料
克里斯托多里底斯
賽普勒斯總統大選 前3名候選人競爭激烈料須決選
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族