澳洲內政部長：將加強對抗外國干預行動

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）今天表示，澳洲政府打算「根除」針對政治人物、學術與社區領袖的外國干預行動。

路透社報導，她在澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院（National Security College）發表演講時說，外國干預對澳洲的民主構成核心威脅，澳洲面臨「極為重要的地緣政治挑戰」。

歐尼爾說，海外政府試圖拉攏澳洲民選政治人物、拍攝抗議人士照片並暗中干預話題在大學的討論風向。

她說，舉例來說，澳洲情報機構阻止了伊朗對伊朗裔澳洲籍人士的監控，還說「外國干預行動不只來自一個國家」。

2018年時任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在澳洲國會提出外國干預法時，提到中國政府據稱干預澳洲政治與大學，激怒北京當局。

歐尼爾沒有在演說中提到中國。澳洲與中國最近試圖修補外交關係，北京已開始移除對澳洲煤礦與農產品的貿易障礙。

她說，外國干預並非假想行動，被視為是「外國政府試圖拉攏民選領導人與政黨積極分子，以推動從立法到外國與國家安全政策等改革，或只是建立如何做出決定的模式」。

她又說，澳洲不會容忍讓外國政府蒐集異議人士敏感個資或監控澳洲和平抗議人士的事件，將採取更多因應行動。

歐尼爾說，大學應對外國干預工作小組（Universities Foreign Interference Taskforce）正在與澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation）合作，以解決「真正且愈來愈複雜的」威脅。

她說：「大學淪為外國干預對象，不應是秘密或令人感到意外。」

「澳洲安全情報組織已表示，外國情報機構與他們的代理人『都毫不猶豫地利用我們大學與研究機構內部的開放性，竊取智慧財產與尖端技術』。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120214