美密州大學槍擊案釀3死5傷 槍手疑舉槍自戕身亡【更新】

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美國密西根州立大學校警13日在推特表示，校內發生槍擊案，並公布嫌疑犯的照片。（圖取自twitter.com/msupolice）

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（中央社密西根州東蘭辛13日綜合外電報導）美國密西根州立大學今晚發生校園槍擊事件，至少3人死亡、5人受傷，部分傷者傷勢嚴重、性命垂危。警方經過數小時搜索後，發現槍手已經死亡，疑似為舉槍自盡。

綜合法新與路透社報導，官方過去很少及時公布槍械暴力事件相關細節。校園警局代理副局長羅茲曼（Chris Rozman）表示，學校裡有2處地點發生槍擊事件，分別是「柏凱廳」（Berkey Hall）學術大樓和密西根州立大學聯合大樓。

這起槍擊案發生於美東時間今晚8時許，事發約3小時後，羅茲曼在電視轉播的深夜記者會中表示，警方在上述2處地點發現受害者，並證實至少有5名受害者送醫治療，其中有些傷重命危。

密西根州立大學校警不久後在推特（Twitter）更新事件發展時表示，至少有另外3人喪命。

羅茲曼說，槍手最初被目擊者形容為一名個子不高的蒙面男性，最後一次被人看見時，正從校內聯合大樓徒步逃離。

東蘭辛是位於密西根州首府蘭辛（Lansing）附近的大學城，在大城底特律西北方約145公里處。密西根州立大學是重要的公立高等教育機構，東蘭辛的主校區約有5萬名大學生及研究生。

校警今晚表示，接下來48小時的所有課程及校園活動都將取消。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120214

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