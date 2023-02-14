印度稅務局突查BBC辦公室 疑與莫迪紀錄片爭議有關

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印度稅務局14日突然「視察」英國廣播公司（BBC）兩處辦公室，由於BBC數週前才播出有關印度總理莫迪的爭議紀錄片，此次行動備受矚目。（圖取自facebook.com/narendramodi）

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（中央社記者林行健新德里14日專電）印度稅務局今天突然「視察」英國廣播公司（BBC）兩處辦公室，但原因暫時不明；由於BBC數週前才播出有關印度總理莫迪的爭議紀錄片，因此這次行動備受矚目。

根據印度多家電視台畫面，印度稅務局今天上午同步赴BBC在德里及孟買的辦公室，查看營業執照及BBC在印度的營運情況與金錢流向。

印度DNA新聞網引述匿名官員說，這次行動僅是「視察」而非「調查」。

另方面，News18電視台報導，稅務局出動多達60、70人，BBC辦公室內員工被要求關閉手機，且所有人在視察期間不得進出，且BBC辦公室一些文件和電腦也被帶走。

稅務局並未說明行動原因，但BBC於1月18日推出名為「印度：莫迪問題」（India：The Modi Question）兩集紀錄片，內容涉及2002年印度古茶拉底省（Gujarat）的暴動及地方政府因應措施。

這場暴動源起於載有印度教朝聖者的列車失火，59人受困車廂而喪生，激進印度教徒指控當地穆斯林放火，進而引爆兩教信徒之間衝突，超過1000人死亡，而莫迪（Narendra Modi）當時是省長。

BBC引述英國政府檔案聲稱，古茶拉底省暴動具有政治動機，意在「清洗印度教徒聚集區的穆斯林」，並指控莫迪與事件有直接關聯。

印度最高法院指派調查小組，數年前已判定莫迪並未指使暴動。

影片曝光後，印度資訊暨廣播部下令社群網站封鎖此片相關連結。另有激進印度教團體向最高法院申請全面禁播這部紀錄片，但請願已於日前駁回。

總部設於德里的南亞外籍記者聯誼會（FCC）暫未發表任何聲明。印度最大在野黨「國大黨」（Congress Party）則以「突襲」形容稅務局這次行動，並稱已讓印度陷入「沒有公開宣布的緊急狀況」。

印度執政黨印度人民黨（BJP）發言人巴提亞（Gaurav Bhatia）下午召開記者會，斥責BBC「粗淺無知」、無理攻擊印度政府，試圖破壞莫迪形象，稱BBC應停止在印度運作。（編輯：陳惠珍）1120214