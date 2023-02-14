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太平洋島國領袖：拜登將很快到訪

2023/2/14 22:26
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（中央社雪梨14日綜合外電報導）太平洋5個島國的領袖今天宣布，美國總統拜登很快就會親自訪問該地區，出席太平洋島國論壇高峰會，並對這項擬議的訪問表示歡迎。

路透社報導，吉里巴斯、帛琉、諾魯、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦領袖昨天舉行峰會後，今天發布聯合聲明，內容表示他們已就「美國總統拜登近期內訪問該地區的價值」進行討論。

聲明指出，「5國總統歡迎拜登總統對太平洋地區領導人高峰會的訪問計畫，並且表達將全力支持與合作，以確保此次訪問成功」。

由18個國家組成的區域性集團太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）領導人峰會將於2月24日在斐濟登場，該論壇很可能同意並且正式對拜登發出邀請。

密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）透過聲明表示，拜登去年9月在白宮主持的美國—太平洋島國高峰會（U.S.-Pacific Island Country Summit）「是場明確的成功」。

他說：「確保美國持續盡可能全面地與我們藍色太平洋大陸（Blue Pacific Continent）重新接觸，對太平洋地區而言將起重要作用。」

拜登今年還可望前往澳洲，參加美國、印度、澳洲和日本間的「四方安全對話」（Quad）峰會。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1120214

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