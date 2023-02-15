福特汽車邀中企合作在美設廠 參議員籲審查授權協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦參議員盧比歐今天要求拜登政府，審查福特汽車使用中國電池公司寧德時代技術生產電池的交易。福特計畫花費35億美元在密西根州建造電池廠。

共和黨的盧比歐（Marco Rubio）是國會參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）副主席，他寫信給財政部長葉倫（Janet Yellen）、能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），呼籲美國外來投資審查委員會（CFIUS）立刻審查福特和中國電動車電池大廠寧德時代（CATL）之間的授權協議。

路透社報導，盧比歐在他的網站上發布聲明說，福特和寧德時代的這項交易「只會加深美國在電池技術方面對中共的依賴，而且很可能是為了讓工廠符合『降低通膨法』（IRA）的稅收抵免條件」。

編列4300億美元經費的降低通膨法限制電池採購，用來讓美國擺脫中國電動車（EV）供應鏈。若有任何電動車電池零件是由「令人憂心的外國實體」製造，則降低通膨法最終將禁止提供稅收抵免，相關條款是針對中國。

美國外來投資審查委員會是一個由美國財政部領導的跨部會小組，負責審查擬議中的交易，以確保它們不會損害國家安全。

財政部拒絕評論此事，但葛蘭何昨天推文說：「將先進的製造能力從海外帶到美國是我們競爭力的關鍵，將刺激我們的經濟，並創造美國的高薪就業機會。」

福特汽車執行董事長福特（Bill Ford）昨天說，與寧德時代的技術協議將「幫助我們加快步伐，以便我們可以自己製造這些電池。也就是在密西根州製造，並且是為美國製造的電池」。

盧比歐說，他希望確保美國的資金不會流向寧德時代，「尤其是美國正在部署F-22戰機擊落中國間諜氣球之際」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120215