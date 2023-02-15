泰國少年足球隊長昔受困睡美人洞獲救 赴英國追夢過世

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2018年泰國12名足球隊少年受困淹水洞穴兩週後奇蹟般獲救，當年的隊長端佩奇（圖）後來到英國足球學院深造，但教過這群少年的老師15日表示，端佩奇已在英國過世。（路透社）

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（中央社曼谷15日綜合外電報導）2018年泰國12名足球隊少年受困淹水洞穴兩週後奇蹟般獲救，吸引全球目光。當年的隊長後來拿到獎學金赴英國足球學院深造，但教過這群少年的老師今天表示，他已在英國過世。

路透社報導，端佩奇（Duangpetch Promthep）是2018年受困洞穴獲救的泰國「野豬」（Wild Boars）足球隊隊長。當年一群國際潛水專家和泰國海豹部隊組成的救援隊伍，完成了似乎不可能的營救任務。

17歲的端佩奇在英國死亡的原因，目前還未能立即得知。

曾在泰北清萊府教過這群足球少年的佛教僧侶蘇帕蓬（Supatpong Methigo）在臉書（Facebook）發文表示：「端佩奇已經到了另一個世界。希望他來世能再當我的學生。」

路透社目前無法證實這則死訊。蘇帕蓬說，他是從端佩奇的祖母獲知這項消息。端佩奇的祖母說，他在英國發生了一起意外事件。

前泰國國家隊總教練奇亞提速克（Kiatisuk Senamuang）形容端佩奇是名彬彬有禮、善良的紳士，夢想著替泰國國家隊效力。奇亞提速克的基金會協助他取得英國列斯特郡（Leicestershire）布魯克浩斯足球學院（Brooke House College Football Academy）的獎學金。

奇亞提速克在社群媒體IG發文說：「我原本期待看到他實現夢想。如今安息吧。」

2018年6月，12名年齡從11歲到16歲不等的足球隊少年和他們的25歲教練在練完球後，進入泰北睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險才1小時，就因豪雨水淹洞穴而受困。

這群足球少年受困洞穴中9天後被發現，又過6天才獲救。一名退役的泰國潛水人員在這項空前的營救行動過程中喪生。

他們獲救後獲邀參觀英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊（Manchester United）的一場比賽。他們奇蹟般獲救生還的故事，不但被寫成書，還被拍成紀錄片和電影，最近影音串流平台網飛（Netflix）上架的影集「泰洞救援」（Thai Cave Rescue），講的就是關於他們的故事。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120215