馬斯克祭價格戰 美國本季特斯拉Model Y銷售一空

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（中央社紐約15日綜合外電報導）新聞網站Electrek今天引述知情人士消息報導，電動車製造商特斯拉（Tesla）美國本季Model Y已經銷售一空，4月才會有新產量挹注。

路透社報導，根據特斯拉官網，目前美國客戶這款中型純電休旅車Model Y預計交車日期是2023年4至6月；Model S預計交車日期則為2至3月。

根據路透社，特斯拉1月宣布全球降價最多達20%，美國Model Y價格從原來的6萬5990美元降至5萬2990美元。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）表示，首波降價後，訂單差不多是1月產量的兩倍，並說特斯拉大幅降價已經引爆對其電動車的需求。

但在2月，特斯拉宣布調漲Model Y這款暢銷車款價格1000美元。

特斯拉未立即回覆路透社尋求評論的要求。

特斯拉上月也將德國客戶基本款Model Y預期交車日期延至2至3月。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120216