因應中國邊境擴張 印度推出村莊活絡計畫

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（中央社記者林行健新德里16日專電）中國政府在中印邊境鋪路造村之際，新德里祭出反制措施，推出480億盧比的「村莊活絡計畫」，打造乾淨飲水、太陽能及風力發電等建設，盼阻止人口外流，甚至吸引外地人遷入。

印度內閣秘書處表示，總理莫迪（Narendra Modi）昨天主持內閣會議，批准了村莊活絡計畫（VVP），聚焦於北部邊界地區，將撥款480億盧比（約新台幣176億元），用於興建道路，提供乾淨飲水、太陽能及風力發電、接通網路及電話訊號、興建健康中心等。

這項計畫涵蓋北部4省19縣和1個聯邦屬地（UT）與他國接壤的地區，政府將根據地方資源推動「一村一特產」，並發展必要基礎設施、提供技能訓練、推動觀光及創造就業機會，第一階段將先納入663個村莊。

內閣秘書處表示，政府希望經由村莊活絡計畫，改善特定村莊的生活環境，並提升保安力道，鼓勵當地居民留在家園。

另一方面，內閣安全委員會也批准為印度-西藏邊界警察部隊（ITBP）增加7個營，也就是9400人的警力，以增設47個哨站、12個前進營區，把邊界哨站提升到176個。

印藏邊界警隊隸屬內政部，經常在海拔高達6000公尺的山區活動，主要負責維護治安、防止違禁品及人口走私、災難救助、環境保護等工作，並視情況支援印度軍隊執行任務。

這是印度政府針對現行邊界地區發展計畫（BADP）的補強，雖然並未點名任何國家，但印度北方即是中國，因應中國擴張的意味濃厚。

印度與中國的爭議邊界超過3488公里長，雙方於1962年曾在東線及西線戰場爆發大規模戰鬥；2020年6月兩國士兵在拉達克（Ladakh）爆發流血衝突，去年12月又在喜馬拉雅山脈東部邊界地區發生鬥毆。

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根據印度媒體數月前的報導，中國近年來持續在中印實際控制線（LAC）一帶大興土木，包括建造道路、鐵路、機場、直升機起降坪以及包括第5代行動通訊技術（5G）在內的通訊設備。

此外，中國也在中印衝突熱點一帶興建平民村莊，據信可隨時轉換為軍營，這將帶來軍事動員優勢。反觀印度，因邊界地區建設落後，加上面臨安全威脅，導致村莊人口流失嚴重。（編輯：張芷瑄）1120216