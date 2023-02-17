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聯合國會議質疑中國人權 批中方回應罔顧事實

2023/2/17 11:20
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（中央社台北17日電）聯合國機構近日召開的審查會議，揭露中國政府迫害人權行徑，但出席的中國代表團聲稱各族群眾的宗教信仰自由都得到保障等，與會者痛斥中方無視問題及罔顧事實。

美國自由亞洲電台（RFA）16日報導，聯合國經濟、社會和文化權利委員會（CESCR）15與16日就中國是否履行「經濟社會文化權利國際公約」（ICESCR）在瑞士日內瓦召開第3輪定期審查會議。

此前，代表新疆、西藏、香港的團體和國際非政府組織已向委員會提交報告，並質疑中國人權現狀。

委員會副主席溫德法（Michael Windfuhr）、副主席薩蘭（Preeta Saran）和委員汗納貝爾（Ludovic Hennebel）於會中就藏族文化滅絕、國安在香港被無限上綱、新疆維吾爾族遭迫害等輪番詰問中國代表團。

中方的回應包括：「各族群眾信仰各宗教的自由都得到了充分的保障」、「在日常生活中，新疆也充分保障各民族在飲食、節慶、婚喪等方面的風俗習慣。」

代表維吾爾人權方案（Uyghur Human Rights Project）的與會者、資深技術聯絡撰稿人爾溫（Peter Irwin）說，中國政府的很多回答是無視問題或罔顧事實。

他說，中國政府越來越難回應這些質疑，所以代表北京當局的這些人有時候的答覆很奇怪，尤其當他們完全不想回應又不承認大陸有任何問題時，常常打迷糊仗或試圖改變話題，但隨即被委員會糾正要求必須回應。

爾溫舉例，有關新疆維吾爾人被強迫關押於「教培中心」的質疑，中方統戰部門的代表回應：「你問到為什麼會有圍牆、鐵絲網等拘留設施，我想這是一種誤解，教培中心是一個學校。它當然有一個學校必要的安保措施。和監獄、看守所這些拘留措施是完全不一樣的。」

不過，爾溫表示，總體來說審查仍是很紮實，這樣的委員會審議不一定能夠解決問題，卻使公民社會和聯合國內部機構可直接詰問中國政府。

出席會議的「中國人權捍衛者網路」（CHRD）國際主任夏任磊推特發文指出，會議有種公開較量的感覺，也就是人權條約機構的獨立專家，對上替自己政府辯解的中國官員。

她說，這就是人權對話該有的樣子：透明、直播、開放給民間社會參與，這番對話使中國政府官員曝光於鏡頭前並記錄在案，使全世界見證他們逃避責任。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120217

#中國
#爾溫
#聯合國機構
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