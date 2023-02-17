印度2男子被綁架殺害 疑為護牛私刑案

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（中央社記者林行健新德里17日專電）印度2名男子最近據信被困在吉普車裡活活燒死，由於其中1人涉及多宗牛隻走私案件，因此受害人家屬認為這是護牛凶殺事件。警方今天宣布逮捕6名涉案男子，全案仍在調查中。

印度警方15日接獲報案指出，西北部拉吉斯坦省（Rajasthan）珀勒德布爾縣（Bharatpur）發生綁架案，有一對表兄弟連同所駕駛的吉普車被強行帶走。

昨天，警方在300公里外的哈雅納省（Haryana）比萬尼縣（Bhiwani）荒郊，發現一輛同型吉普車已被燒毀，裡面有兩具焦屍。根據家屬描述，推測就是被綁的兩人，但正式DNA鑑識結果尚未出爐。

根據家屬報案紀錄，兩名被綁者都是伊斯蘭教徒，分別是25及35歲，其中1人背負5件走私活牛的控告，因此家屬認為這是一宗護牛私刑案件。

印度穆斯林國會議員歐維希（Asaduddin Owaisi）今天在電視訪問中，形容這是「針對少數族群的暴力事件」，要求政府嚴懲行凶者。

基於印度教徒敬拜牛的信仰，印度許多省分禁止屠牛，把牛隻從禁止屠牛省分運往允許屠牛省分或鄰國屠宰，被視為牛隻走私。

印度過去已傳出多起因「護牛」而起的暴力事件。2017年4月，有6人在運牛途中遭200多人圍毆；2個月後，再有一名運牛者光天化日之下被殺害；2018年7月又有兩人因運牛被攻擊。

印度總理莫迪（Narendra Modi）曾多次譴責護牛私刑事件，表示不能接受任何人以「護牛」名義對他人施暴。（編輯：馮昭）1120217