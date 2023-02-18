巴基斯坦警局遇恐攻2死11傷 3嫌遭擊斃

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（中央社巴基斯坦喀拉蚩17日綜合外電報導）巴基斯坦官員表示，伊斯蘭武裝分子今天闖入巴國南部喀拉蚩（Karachi）的警察局亂槍掃射並引爆炸彈，造成2人喪命、11人受傷，3名犯嫌已遭擊斃。

路透社報導，一名政府發言人表示，維安部隊在數小時後奪回大樓並擊斃3名武裝分子。警方突擊小組和拆彈小組進駐大樓，正在展開搜索行動以確保安全。

政府發言人指出，武裝分子的襲擊造成2人喪命、11人受傷。

警局遭受攻擊之初先是傳出一連串爆炸聲響，接著警局內部也能聽見震耳欲聾的爆炸聲。

「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）發言人向記者發布的訊息中，宣布此次攻擊是他們所為。

這次遭遇恐攻的警察局設有局長辦公室，副督察長巴洛赫（Irfan Baloch）告訴路透社，遭襲擊時警局裡有近30名警察。

有別統治鄰國阿富汗的塔利班（Taliban），「巴基斯坦塔利班運動」最近襲擊巴基斯坦西北部警方的頻率增加，作為反抗伊斯蘭馬巴德當局的舉措之一。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1120218