泰國5月大選 總理帕拉育擬提前解散國會

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泰國將在5月迎來國會大選，泰國總理帕拉育2月17日表示，他可能會宣布提前解散國會，讓議員來得及轉換政黨。（圖取自facebook.com/prayutofficial）

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國即將在5月迎來國會大選，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天表示，他可能會宣布提前解散國會，讓議員來得及轉換政黨。一旦確定國會解散的日期，大選將在45到60天內舉行。

本屆國會會期依法到3月23日，根據泰國憲法，國會休會後45天要舉行大選，選委會因此設定5月7日為大選日，依照選舉法規，有意參選眾議員的人如果要代表屬意的政黨參選，必須要在選舉日前90天就加入該政黨，若本屆國會依照法定會期到3月23日休會，政治人物必須要在2月7日前就加入所屬政黨。

但是如果國會提前解散，那麼政治人物加入屬意政黨的期間就變成選舉日前30天，由於2月7日已經過去，因此不少有意轉換政黨的議員在期待帕拉育宣布提前解散國會，一旦帕拉育宣布提前解散國會日期，那麼解散後45天到60天內必須舉行大選。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，帕拉育昨天和副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）會面討論如果解散國會後過渡內閣的議題。帕拉育會後面對媒體訪問表示，他可能會宣布提前解散國會，這樣大家才有時間轉換政黨。他並表示，他已經大概想好了日期。

2019年國會大選，帕拉育選擇代表公民力量黨（Palang Pracharath）競選總理，但當時沒有入黨，公民力量黨贏得最多席次，與泰自豪黨（Bhumjaithai）及民主黨（The Democrats）結盟組成聯合政府。

但今年1月9日，帕拉育決定加入新政黨團結建國黨（United Thai Nation），並將代表新政黨競選總理 ，公民力量黨則推派黨主席兼現任副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）擔任總理參選人。（編輯：黃自強）1120218