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北約秘書長：記取俄侵烏教訓 不應過度依賴中國

2023/2/18 23:01
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（中央社慕尼黑18日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天呼籲，應加強支援烏克蘭來對抗俄羅斯侵略，以免蒲亭勝利帶來巨大風險。他並提醒勿重蹈歐洲覆轍，而過度依賴中國等威權國家。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發言時表示，唯有增強對烏克蘭的軍事支持，才能反制莫斯科。

他說：「我們必須提供烏克蘭所需，讓他們能夠贏得勝利，並以歐洲主權獨立國家之姿強盛。」

史托騰柏格表示：「一切風險當中，最危險的是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）贏了。如果蒲亭在烏克蘭戰勝，這對他及其他威權領袖所釋出的訊息，將會是他們可以靠武力為所欲為。」

他還提醒，俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，已暴露出歐洲過度依賴威權政權所帶來的危險，應該從中記取教訓。「我們不應該對中國和其他威權政權犯下相同錯誤。」

俄烏戰爭爆發，引發西方國家擔憂，中國可能嘗試對台灣採取類似行動。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天也在慕尼黑安全會議上呼籲，應強化對烏克蘭的彈藥供應這類軍事支持。

她說：「我們必須加倍努力，我們必須持續提供真正的龐大支援，這是必要的，如此蒲亭的帝國主義計畫才會徹底失敗。」（譯者：張正芊）1120218

#蒲亭
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