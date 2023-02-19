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北韓射洲際飛彈 韓國美國聯合空演回以顏色

2023/2/19 20:49
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（中央社首爾19日綜合外電報導）南韓聯合參謀本部（聯參）今天表示，韓國美國為應對北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM），在朝鮮半島上空聯合空演，並投入美國戰略武器。

韓聯社報導，演習以南韓空軍F-35A和F-15K戰鬥機、美國空軍F-16戰機為進入南韓防空識別區（KADIZ）的美軍B-1B戰略轟炸機護航，並實施聯合編隊飛行的方式進行。10餘架兩國戰鬥機參演，這些戰機從朝鮮半島西部海域穿越南部地區飛往東部海域。

聯參表示，此次演習通過及時迅速調遣美國延伸威懾戰鬥力，展現了韓美同盟依據壓倒性戰力的聯防能力和態勢。此次演習提升了聯合作戰執行能力，並確認了美國落實對朝鮮半島提供防禦和延伸威懾的承諾。演習旨在應對北韓前一天發射火星- 15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈（ICBM）。

北韓前一天下午5時22分許在平壤順安一帶向朝鮮半島東部海域發射1枚長程彈道飛彈。據官媒北韓中央通信社（KCNA）表示，從平壤國際機場（Pyongyang International Airport）發射後，「飛彈最高飛行高度5768.5公里，飛行989公里，飛行時間為4015秒，最後落入事先設定的東海開放水域。」北韓中央通信社所稱的東海，在日本稱為日本海。

北韓國務委員會委員長金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正當天還發表談話稱，北韓將密切關注敵方的一舉一動，並以強有力的壓倒性力量一一應對敵方的敵對行為。

韓美曾表示，將提升美國戰略武器調遣朝鮮半島的頻度和強度，提高美國延伸威懾的執行力。韓美本月1日舉行了今年首次聯合空演，兩天後再次舉行空中演習。（譯者：陳政一）1120219

#北韓
#美國
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