非洲移民企圖偷渡歐洲 突尼西亞連夜攔下逾400人

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（中央社突尼斯19日綜合外電報導）北非國家突尼西亞海岸警衛隊今天宣布，他們昨晚在外海採取16起個別行動，成功攔截400多名試圖從海路前往歐洲的非法移民。

海岸警衛隊利用其臉書（Facebook）官方帳號發文表示：「從18日晚間至19日清晨，北、中、南部海岸警衛隊成功攔截16起企圖偷渡行動，並營救出423人。」

海岸警衛隊還說，這些移民包括71名本國人以及來自撒哈拉以南非洲國家的352人。

突尼西亞距離義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）不到150公里，因此成為本國與其他非洲國家移民渡海到歐洲尋求更好生活的主要出發地。

突國備受嚴峻經濟危機所苦，近月來，愈來愈多非法移民企圖偷渡到歐洲，包括失業的年輕人，還有許多攜家帶眷的民眾。

義大利指出，去年共有超過3萬2000名移民從突國出發抵達該國，其中包括1萬8000名突國人，另外還有數千人是從利比亞出發。

突尼西亞海岸警衛隊上週稱，由於目前海象平靜，偷渡客人數激增。（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1120220