俄侵烏週年 日相：G7將於24日與澤倫斯基線上會談

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日本首相岸田文雄20日表示，24日G7領袖及烏克蘭總統澤倫斯基（圖）將舉行線上會談。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天表示，在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿一週年的2月24日，七大工業國集團（G7）領袖及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將舉行線上會談。

法新社報導，岸田今天在東京表示，「我決定在這週24日主持G7領袖線上會議，並邀請澤倫斯基總統。如此一來，G7領袖將可以展現團結，對抗烏克蘭遭到入侵」。

美聯社報導，岸田也宣布日本將對烏克蘭增加55億美元（約新台幣1672億元）援助。

這將是自去年12月13日以來，G7領袖首次舉辦線上會議，日相岸田將擔任會議主席。會議目標包括確認持續支援烏克蘭，並延續對俄羅斯的制裁，向國際社會展現G7的團結。

G7峰會預計5月19日在廣島開幕。共同社報導，身為主辦國的日本政府正在研討讓G7領袖前往廣島核爆紀念廣參觀。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120220