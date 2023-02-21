拜登閃電訪烏 俄國鷹派憤怒難堪

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登今天無預警訪問烏克蘭，令許多俄羅斯軍事圈鷹派憤怒且難堪，也讓即將發表重要全國談話合理化入侵烏克蘭一事的俄國總統蒲亭備感壓力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年前夕歷史性造訪，在戰事關鍵時刻為基輔當局提供極具象徵意義的鼓舞。

拜登閃電訪烏也在俄羅斯國內支持軍事和極端民族主義圈子裡引起憤怒，因為這形同搶走蒲亭（Vladimir Putin）即將發表重要演說的鋒頭。外界預料蒲亭將在演說中宣揚所謂「特殊軍事行動」中所達到的成就。

俄羅斯記者馬丹（Sergey Mardan）於個人的Telegram上尖酸回應：「拜登人在基輔，這是對俄羅斯明明白白的羞辱。」

俄國退役軍人、前聯邦安全局（Federal Security Service）官員葛金（Igor Girkin）甚至表示，拜登搞不好已悠哉造訪過烏東前線。

葛金說：「如果這位老爺爺（只會到處挑釁，沒別的）也被帶到巴赫姆特（Bakhmut）且毫髮無傷，我也不會感到意外。」

對許多人來說，美國總統安全且有技巧地訪問烏克蘭，是俄軍行動氣力漸衰的另一個象徵。

由俄國陸軍和海軍管理的一個Telegram帳號Zapiski michmana Ptichkina諷刺地表示，拜登比蒲亭還要早抵達基輔，「特殊軍事行動展開將近一年，我們在『基輔』本應等的是俄羅斯聯邦總統而不是美國總統」。

拜登此次訪烏，是美國領袖破天荒進入沒有美方大規模軍事部署且戰況持續延燒的戰區。

據白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說法，拜登動身數小時前，美方曾知會俄羅斯拜登將為「去衝突化目的」訪問基輔的計畫。

CNN聯繫克里姆林宮，克宮尚未對拜登此行發表公開評論，但俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）批評這趟訪問展現的是美方挺烏的好戰性。

麥維德夫透過Telegram發表聲明說：「預先獲得安全保證的拜登最終去了基輔。當然，雙方還會說什麼新武器和勇敢的人民將帶來勝利云云。這裡值得注意的是，西方算頻繁運送武器和金錢給基輔。數量讓北約各國軍工業得以賺錢並讓武器流出販售給全球恐怖分子。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120221