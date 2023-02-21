更多編輯台推薦新聞：
戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻
國際

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻

中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG
生活

中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

拜登閃電訪烏 俄國鷹派憤怒難堪

2023/2/21 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登今天無預警訪問烏克蘭，令許多俄羅斯軍事圈鷹派憤怒且難堪，也讓即將發表重要全國談話合理化入侵烏克蘭一事的俄國總統蒲亭備感壓力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年前夕歷史性造訪，在戰事關鍵時刻為基輔當局提供極具象徵意義的鼓舞。

拜登閃電訪烏也在俄羅斯國內支持軍事和極端民族主義圈子裡引起憤怒，因為這形同搶走蒲亭（Vladimir Putin）即將發表重要演說的鋒頭。外界預料蒲亭將在演說中宣揚所謂「特殊軍事行動」中所達到的成就。

俄羅斯記者馬丹（Sergey Mardan）於個人的Telegram上尖酸回應：「拜登人在基輔，這是對俄羅斯明明白白的羞辱。」

俄國退役軍人、前聯邦安全局（Federal Security Service）官員葛金（Igor Girkin）甚至表示，拜登搞不好已悠哉造訪過烏東前線。

葛金說：「如果這位老爺爺（只會到處挑釁，沒別的）也被帶到巴赫姆特（Bakhmut）且毫髮無傷，我也不會感到意外。」

對許多人來說，美國總統安全且有技巧地訪問烏克蘭，是俄軍行動氣力漸衰的另一個象徵。

由俄國陸軍和海軍管理的一個Telegram帳號Zapiski michmana Ptichkina諷刺地表示，拜登比蒲亭還要早抵達基輔，「特殊軍事行動展開將近一年，我們在『基輔』本應等的是俄羅斯聯邦總統而不是美國總統」。

拜登此次訪烏，是美國領袖破天荒進入沒有美方大規模軍事部署且戰況持續延燒的戰區。

據白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說法，拜登動身數小時前，美方曾知會俄羅斯拜登將為「去衝突化目的」訪問基輔的計畫。

CNN聯繫克里姆林宮，克宮尚未對拜登此行發表公開評論，但俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）批評這趟訪問展現的是美方挺烏的好戰性。

麥維德夫透過Telegram發表聲明說：「預先獲得安全保證的拜登最終去了基輔。當然，雙方還會說什麼新武器和勇敢的人民將帶來勝利云云。這裡值得注意的是，西方算頻繁運送武器和金錢給基輔。數量讓北約各國軍工業得以賺錢並讓武器流出販售給全球恐怖分子。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120221

#拜登
#俄羅斯
#蒲亭
拜登
拜登訪烏克蘭行程保密到家 飛機遮光板全拉下記者手機被沒收拜登親訪烏克蘭展現支持 澤倫斯基強調意義非凡
蒲亭
俄羅斯圍烏東、烏南反攻 紐時分析下階段戰況烏克蘭抗俄需更多武器 美與北約支持立場不動搖
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登訪烏克蘭行程保密到家 飛機遮光板全拉下記者手機被沒收