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幹細胞移植治癒愛滋患者 全球第3例登科學期刊

2023/2/21 13:39（2/21 14:16 更新）
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一名男性病患接受幹細胞移植後，治癒了白血病及愛滋病。（示意圖／中央社檔案照片）
一名男性病患接受幹細胞移植後，治癒了白血病及愛滋病。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社巴黎20日綜合外電報導）被稱為「杜塞道夫病人」的男性病患在接受幹細胞移植後，不僅治癒白血病，更成為全球第3名登上科學期刊的愛滋病治癒者。

法新社報導，這起研究刊登在知名國際期刊「自然醫學」（Nature Medicine），個案是一名未公布姓名、暱稱「杜塞道夫病人」的53歲男性。他在2008年確診感染愛滋病毒（HIV），3年後又罹患恐危及生命的血癌「急性骨髓性白血病」（Acute Myeloid Leukemia）。

2013年，醫療團隊使用一名女性捐贈者的幹細胞，替這名男性進行骨髓移殖，這些幹細胞帶有罕見的CCR5突變基因。過去曾發現這種突變基因可防止愛滋病毒進入細胞。

刊登在nature medicine期刊的研究：

In-depth virological and immunological characterization of HIV-1 cure after CCR5Δ32/Δ32 allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

「杜塞道夫病人」隨後於2018年停止使用抗愛滋病毒治療，醫療團隊連續4年持續檢測，都沒在他體內發現愛滋病毒復發跡象。

這份登上「自然醫學」期刊的研究指出「這個第3起的第1型愛滋病（HIV-1）治癒病例，替未來的治療策略提供寶貴的見解」。

之前另有2例靠幹細胞移殖成功治癒愛滋病的個案登上科研期刊，2名病患分別來自德國柏林與英國倫敦，也都同時患有愛滋病與癌症。

此外，去年幾場不同科學研討會期間也曾公布2名患有癌症及愛滋病患者經類似療法治癒，分別是「紐約病人」及「希望之城病人」，但這2例尚未經科學期刊正式發表。不過像美國廣播公司新聞網（ABC News）將未經期刊發表的病例也納入計算，使得有些媒體會將「杜塞道夫病人」認定為全球第5例治癒。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120221

#法新社
#自然醫學
#美國廣播公司新聞網
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