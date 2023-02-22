參院領袖提案 阻中國鑽遊說漏洞影響美國政策

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（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）美國參議院外委會共和黨首席議員里契近日與多位議員提出法案，將修正現行法律漏洞，阻止中國、俄羅斯等敵對國家不當透過遊說影響華府政策。

里契（Jim Risch）近日與共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）、民主黨籍參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）提出「阻止敵對國家影響、假訊息與模糊外國資金法案」（Preventing Adversary Influence, Disinformation and Obscured Foreign Financing），英文字母縮寫為「收買法案」（PAID OFF Act） 。

法案將修正外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act）漏洞，讓外國敵對國家代理人無法在未登記情況在美國進行遊說。

根據里契辦公室提供的資料，外國代理人登記法自1990年代以來未曾修改過，跟不上現代敵對國家影響力作戰手法，包括利用商業行動及代理人註冊漏洞來散播假訊息。

現行法律下，外國敵對國家代理人能利用商業行動及「遊說公開法」（Lobbying Disclosure Act）豁免條款，避免向美國司法部揭露遊說行動，因此能輕易在不揭露自己被外國敵對政府「收買」情況下進行遊說。

「收買法案」將針對敵對國家代理人移除上述豁免條款，適用國家包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴及敘利亞等。

里契表示，多年來，美國主要敵對國家鑽遊說法漏洞，影響美國資深政府官員，推動自身地緣政治目標，如俄國曾試圖阻止「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線案遭制裁，中國影像監控設備製造大廠海康威視（Hikvision）也曾試圖避免美國制裁。

里契說：「這部法案將修正關鍵漏洞，確保在美國的惡意外國遊說工作資訊透明及究責制度。」（編輯：周永捷）1120222