聯合國：政變兩年後 緬甸地雷傷亡人數激增

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（中央社曼谷22日綜合外電報導）聯合國表示，緬甸去年平均每日因地雷與和未爆彈死亡或受傷人數逾1人，和2021年相比，大幅攀升40%。

法新社報導，緬甸軍方2021年推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，引發軍方與少數民族反抗團體的新一輪戰鬥，同時也促使數十支「人民防衛部隊」（People's Defence Forces）在過去幾十年來未受衝突影響的地區成立。

緬甸並非聯合國禁止使用、儲存或開發殺傷性地雷公約的簽署國。

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天的報告指出，去年有390人因地雷或未爆彈傷亡，與前一年相比增加近40%。

根據報告，約2/3的事件發生在邊境。報告還說，近1/5的傷亡發生在北部的實皆省（Sagaing）。

根據聯合國兒童基金會的報告，2020年，也就是政變前一年，因地雷或未爆彈傷亡人數為254人。

緬甸軍方在數十年的國內衝突中，一再遭指控犯下暴行與戰爭罪。

國際特赦組織（Amnesty International）去年表示，軍方部隊與反抗軍作戰時，「大規模」埋設地雷，包括在教堂周圍與通往稻田的小徑。

軍政府方面表示，反抗軍與結盟的少數民族反抗團體，從政變到今年1月為止，殺害了5000多人。

一個當地監督組織說，軍政府的安全部隊殺害了3000多人，而在軍方的鎮壓行動中，有超過1萬9000多人被捕。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1120222