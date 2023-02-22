克宮：除非西方願談 否則不會重返美俄限武條約

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭昨天宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」，俄國國會今天火速表決通過。克宮發言人說，在西方願意對話前，莫斯科不會重返這項美俄之間僅存的軍備管控條約。

路透社報導，俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，24日將屆滿週年之際，蒲亭昨天發表國情咨文演說，宣布暫停參與新戰略武器裁減條約（New START），美國總統拜登則誓言繼續力挺烏克蘭。

俄國國會下議院國家院（State Duma）今天上午火速表決通過暫停參與New START法案，上議院聯邦院（Federation Council）則將在格林威治時間12時之後投票表決。

俄羅斯前總統、目前擔任國家安全委員會副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，早就該退出New START，以回應美國和北大西洋公約組織（NATO），華府與北約的舉動基本上已形同對俄宣戰。

俄羅斯今天表示，莫斯科必須先看到北約改變立場，並且願意和俄國展開對話，才會考慮重返New START。

被問及俄羅斯在什麼條件下才會重返這項條約時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「全看西方的立場，若他們展現討論我方疑慮的意願，情況就會有所轉變。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120222