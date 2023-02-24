巴基斯坦兄弟檔 拘留關達那摩灣20多年獲釋

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紐約時報報導，一對巴基斯坦籍兄弟檔遭美國拘留20多年後，從關達那摩灣的美國軍事監獄獲釋並被遣返。（圖取自紐約時報網頁nytimes.com）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）紐約時報報導，美國國防部今天表示，巴基斯坦籍兄弟檔阿布杜拉和穆罕默德．拉巴尼遭到拘留20多年後，從關達那摩灣的美國軍事監獄獲釋並被遣返。

阿布杜拉．拉巴尼（Abdul Rabbani）1967年出生，據信是巴西關達那摩灣（Guantanamo Bay）美軍監獄中年紀最大的囚犯之一。

美國官員指控阿布杜拉．拉巴尼替911事件主謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed，KSM）工作，並在喀拉蚩（Karachi）掌管一處蓋達組織（Al-Qaeda）的藏身處。但阿布杜拉的拘留人犯評估顯示，據信他 「對蓋達組織的行動計畫沒有具體了解」。

1969年出生的穆罕默德．拉巴尼（Mohammed Rabbani）被控招募他的哥哥加入極端主義圈子。據信他為穆罕默德（KSM）和納席瑞（Abd al-Rahim al-Nashiri）安排通行和資金。

納席瑞是2000年10月美國海軍飛彈驅逐艦柯爾號（USS Cole）遭受自殺式炸彈攻擊的策劃者，該起事件造成17名美國海軍死亡。

根據美國參議院情報委員會的報告，這對兄弟2002年9月在喀拉蚩遭到巴基斯坦當局逮捕。這份報告還將穆罕默德．拉巴尼列為在美國中央情報局（CIA）海外秘密監獄（俗稱黑牢）遭受酷刑的17名拘留者之一。

國防部在聲明中說，拉巴尼兄弟在2004年抵達關達那摩灣監獄，並於2021年被批准獲釋。

他們獲釋後，留在關達那摩灣監獄的被拘留者還剩32人。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120224