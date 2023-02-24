R&B天王勞凱利製作兒童色情片 法院加判20年

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（中央社紐約23日綜合外電報導）56歲的美國R&B天王勞凱利日前因敲詐勒索、性交易等罪被判刑30年並服刑中，他今天再因製作兒童色情片等罪，遭美國芝加哥法官加判20年，但將與前案合併執行，最多服刑31年。

法新社報導，芝加哥法官裁定，勞凱利（R. Kelly）新判處的刑期當中，多數將與前一案刑期合併執行，意味加判的20年，其中有19年刑期同時執行，他需要在原本的30年刑期，額外增加1年刑期。芝加哥是勞凱利的家鄉，當地人曾以他為榮。

勞凱利最多將在獄中服刑31年，這對被告方而言堪稱是一次勝利。他們在量刑備忘錄中主張「合併服刑是合理訴求」，指責檢方「試圖力拚讓勞凱利永不見天日」。

他的律師彭季恩（Jennifer Bonjean）正在針對聯邦法院的有罪宣判提出上訴。

本名羅勃．席維斯特．凱利（Robert Sylvester Kelly）的勞凱利，去年9月在芝加哥的庭審中被控13項罪名，其中6項罪名定罪，包括3項製作兒童色情製品以及3項引誘未成年人發生性行為等罪。

伊利諾州北區聯邦地方法院檢察官勞希（John Lausch）在聲明中表示：「根據今天的判決，一名性犯罪者要為他多年來虐待的未成年受害者負責。」

勞希還說：「勞凱利靠著他的名聲和財富來吸引並傷害年輕女孩…我們對於在本案中挺身揭露勞凱利罪行的受害者的勇氣和力量表示讚揚。」（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1120224