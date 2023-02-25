日本央行新總裁候選人植田和男：持續推行貨幣寬鬆

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本政府向國會提名為日本銀行（央行）新任總裁候選人、經濟學家植田和男今天在眾院議院運營委員會會議上說明政策方針時表示，有必要持續推行貨幣寬鬆以支撐經濟。

日本共同社報導，這位前日銀（央行）審議委員植田還表示，希望創造出工資結構性增長的局面，實現可持續形式的物價穩定。他還提到了未來對現行大規模貨幣寬鬆政策作出調整的可能性。

這是政府公布日銀人事方案後，植田首次就貨幣政策正式闡明觀點。

現任日銀總裁黑田東彥將於4月8日任期屆滿。植田今天在發言一開始言及黑田所推動將利率控制在極低水準的大規模寬鬆政策。

植田指出，目前日銀的貨幣政策是妥當的。當前物價漲幅雖遠超2%的通膨目標，但他預測，隨著食品和資源價格高漲的影響緩和，到2023年度中期將回降至低於2%的水準。

針對2%的通膨目標，他表示要持續且穩定地達成還需要一些時日。他還說，現階段有必要堅持支撐經濟的貨幣寬鬆政策。他指出，日銀總裁任期5年內，想要完成實現物價穩定這項多年來的課題任務。

有關提出早日實現2%通膨目標的日本政府及央行聯合聲明，植田說：「目前我並不認為需要立即做調整。」

他指出，如果通膨目標的實現變得可預見，就能朝著貨幣政策的正常化邁開腳步。

日銀正副總裁人事須獲得眾參兩院的同意，由兩院議院營運委員會分別聽取政策方針，並在全體會議上表決。參院議院運營委員會將在本月27、28日聽取，若獲兩院同意，植田將於4月9日就任日銀總裁。正副總裁任期都是5年。（編輯：徐睿承）1120225