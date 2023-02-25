日本百年旅館浴池1年只換2次水 含菌量超標3700倍

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日本福岡縣百年溫泉旅館的大浴池一年只換兩次水，被檢測出細菌含量超標3700倍。（圖取自「二日市溫泉大丸別莊」網頁daimarubesso.com）

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本福岡縣一間開業逾百年、連昭和天皇都曾下榻過的老牌溫泉旅館，被縣府發現館內大浴池一年竟只換兩次水，一度被檢測出退伍軍人菌含量超標3700倍，縣府正檢討是否開罰。

據疾管署官網資料指出，退伍軍人菌會引發退伍軍人病及龐迪亞克熱（Pontiac fever）。退伍軍人病會引發肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率高達15%，若有免疫功能障礙者則會更高；龐提亞克熱則不會引起肺炎或死亡。

日本讀賣新聞報導，這間老牌旅館是位於福岡縣筑紫野市的「二日市溫泉 大丸別莊」，被發現違反福岡縣基於「公眾浴場法」所制訂的條例。

福岡縣所訂條例規定，作為連續使用的循環浴槽，每週必須至少更換一次浴槽內的水，且水中殘留氯濃度須維持每公升0.4毫克以上。

福岡縣政府表示，2022年8月調查發現問題旅館內大浴池退伍軍人菌含量高於標準值2倍，旅館方面當時向縣府說明，有適當採取更換浴池內的水及加氯等作為。

旅館方面後來向縣府報告，他們2022年10月下旬自行檢測，退伍軍人菌含量已低於標準值。

不料福岡縣政府2022年11月再度前往旅館調查時，竟然檢測出超標約3700倍的退伍軍人菌，旅館當下坦承之前的報告造假。

旅館被查出大浴池每年只換水2次，也沒有添加消毒用的氯，且從2019年以來就持續違規狀態。旅館在二度停業進行改善後，已於2022年12月下旬恢復營業。

旅館官網說明他們是1865年創業的老店。旅館社長山田真受訪時坦承太過輕忽。

富士新聞網報導，這間旅館連昭和天皇都曾下榻過；附近居民表示難以置信，稱「連我們家（浴池的水）都是每天更換」。

旅館負責人受訪時說缺失均已改善，目前沒有問題，今天也照常營業。福岡縣政府正檢討對旅館開罰。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120225