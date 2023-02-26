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瓦格納集團宣稱 攻占烏東巴赫姆特地區第3座村莊

2023/2/26 03:36
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（中央社烏克蘭巴赫姆特25日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津今天宣布，已攻占烏克蘭東部城市巴赫姆特北部的亞希德涅村，這是該組織宣稱在該地區佔領的第3座村莊。

與此同時，烏克蘭軍方在莫斯科全面入侵1周年隔日發布的報告指出，巴赫姆特附近的多座村落仍在基輔掌控之下，並未淪陷。

路透社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）在一段簡短音訊中表示，「2月25日19時，瓦格納集團（Wagner Group）風暴部隊已完全掌控巴赫姆特（Bakhmut）北部的亞希德涅（Yahidne）地區。」

普里格津昨天宣稱，另一個相鄰村莊別爾希夫卡（Berkhivka）已「完全落入我方控制」；上週瓦格納集團也說，已成功攻占巴赫姆特附近的帕拉斯科維夫卡村（Paraskoviivka）。

爭奪巴赫姆特、長達數月的戰鬥導致當地原有的7萬名居民如今只剩下約5000人倖存，這也成為俄軍全面入侵期間最血腥的一場消耗戰。（譯者：施施）1120226

#巴赫姆特
#普里格津
#瓦格納集團
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