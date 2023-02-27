烏軍困守巴赫姆特 地面部隊指揮官視察激勵士氣

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天表示，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基上將視察了遭包圍的巴赫姆特（Bakhmut）激勵將士士氣，並和保衛這座城鎮與周邊村落的部隊討論戰略。

路透社報導，軍事分析家估計，烏軍未來幾天將「盡最大努力」保衛巴赫穆特。

俄羅斯要掌控烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas），第一要務就是攻下巴赫姆特。

烏克蘭地面部隊（Ground Forces）在Telegram上表示：「瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）聽取了各單位指揮官處理緊急問題的意見，提供解決問題的協助，並為將士打氣。」

這位57歲的指揮官是烏克蘭資歷最豐富的將領之一，戰爭初期擊退進犯基輔的俄軍、去年9月俄軍在哈爾科夫州（Kharkiv）推進失敗，一般認為就是敗在瑟爾斯基手下。

現在，瑟爾斯基肩負捍衛巴赫姆特的任務，他已多次視察此地，並深信基輔部隊能完成任務。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120227