挖俄羅斯牆角 布林肯任內首訪中亞會前蘇聯5國外長

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（中央社阿斯塔納28日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭剛屆滿1年，美國國務卿布林肯今天抵達中亞，會晤區域內前蘇聯加盟共和國所有5位外交部長，表明與美國合作的好處。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）此行將到訪哈薩克及烏茲別克首都，這是他出任美國總統拜登政府外交首長後，首度訪問中亞。

這次訪問就發生在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿1週年後數日，考驗莫斯科對中亞的影響力。哈薩克和烏茲別克之外，區域國家還包括吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼。

就在莫斯科指望透過中亞市場及貿易路線，來規避西方制裁之際，「美國牌」這個新槓桿鼓勵中亞各國領袖挺身頂住莫斯科壓力。

布林肯今天將在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）會晤中亞5國所有外長，之後再走訪烏茲別克首都塔什干（Tashkent）。

美國官員表示，拜登政府已採取行動加強與中亞國家接觸，向因對西方的衝突而受到經濟影響的國家表明與美國合作的好處。

布林肯今天在阿斯塔納會晤哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）。托卡葉夫在去年11月大選中壓到性勝選連任，並且公開反對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）兼併烏克蘭東部的主張。

托卡葉夫在總統府會晤布林肯時向他表示：「我們在諸如安全、能源、貿易及投資等許多具有重要戰略意義的領域建立了非常良好而且可靠的長期夥伴關係。」

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布林肯稍早告訴哈薩克外交部長特列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi），華府支持哈薩克主權、獨立與領土完整。哈薩克於1991年蘇聯解體時，宣布脫離蘇聯獨立建國。

談到俄羅斯全面入侵同為前蘇聯成員國的烏克蘭時，布林肯說：「有時候我們只是說了那些話，但它們實際上別具深意，我們當然知道在這特別的時刻，那些話比平時更能引起共鳴。」（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120228