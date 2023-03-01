日相岸田：少子化情況危急 將提具體翻轉對策

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本2022年出生人數跌破80萬人大關，較推估提前11年發生，顯示少子化正加速進行。日本首相岸田文雄認為「情況危急」，將提具體對策翻轉少子化趨勢。

日本厚生勞動省2月28日宣布，日本2022年出生人數速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字）來到79萬9728人，較2021年減少5.1%，是有可供比較數字的1899年以來首度跌破80萬人大關。

值得關注的是，全年出生人數跌破80萬人的少子化加速，比日本國立社會保障暨人口問題研究所2017年公布的推估提早11年發生。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄2月28日晚間離開首相官邸時受訪說，「出生人數連續7年減少，我認為情況危急」。

岸田說，過去已表明兒童及育兒政策是邁向未來最重要且有效的投資，「為了翻轉少子化趨勢，我再度強烈感受到具體化及推動當前時代與社會所需要政策很重要」，再次表達推動符合社會所需相關政策的決心。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120301