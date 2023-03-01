俄軍圍攻巴赫姆特求突破 烏軍奮力鎮守防線

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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天對烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）發動攻擊，力拚在這長達1年的戰爭中取得突破。烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，隨著俄軍每天死傷數百，烏軍面臨的壓力與日俱增。

綜合法新與路透社報導，俄烏戰爭開打前，巴赫姆特是個擁有約7萬人口的城市，數個月以來一直是俄烏戰火攻防焦點。

烏克蘭軍方今天上午簡報時表示：「敵軍持續向巴赫姆特的方向推進，沒停下對巴赫姆特市的攻勢。」

俄羅斯之所以想拿下小型礦城巴赫姆特，是為奪取工業重鎮頓內茨克州（Donetsk）其餘幾個大城市鋪路。

烏克蘭軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）表示，俄軍已破壞巴赫姆特以北的柏克希夫卡村（Berkhivka）和亞吉德涅村（Yadhidne）之間道路，來包圍巴赫姆特。

他在社群媒體發表評論指出：「（俄軍在）巴赫姆特北側的突破，對我們構成明顯威脅。」

隨著戰鬥愈演愈烈，莫斯科當局表示，瞄準俄國境內民用場所的烏克蘭無人機已被擊落，而另一架則在首都附近墜毀。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨晚發布的談話影片中表示，巴赫姆特之役極其艱難，但烏軍的防禦至關重要。

法新社昨天公布的空拍畫面顯示，過去以釀造氣泡酒及鹽礦聞名的巴赫姆特，目前幾乎所有建築物都成了廢墟，城市上空濃煙密布。

澤倫斯基說：「和以前一樣，巴赫穆特情況最為艱難…俄羅斯根本不計死傷，不斷派兵攻打我們的陣地。」

澤倫斯基也指出，自2月23日以來，俄羅斯僅僅在單一進攻方向就損失約800名士兵，「戰況只會愈來愈激烈」。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1120301