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國際刑事法院查戰爭罪 澤倫斯基：歷史性角色

2023/3/1 15:06
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（中央社烏克蘭維什戈羅德28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天會見國際刑事法院首席檢查官後表示，國際刑事法院在為烏克蘭戰爭中犯下的罪行伸張正義和確保長期安全方面，扮演「歷史性」的角色。

路透社報導，國際刑事法院（International Criminal Court）首席檢查官卡林汗（Karim Khan）正在烏克蘭調查俄羅斯對電力等基礎設施發動的飛彈和無人機攻擊。這些攻擊造成數以百計平民死亡，數百萬計人斷水斷電。

俄羅斯稱這些攻擊是旨在削弱敵軍的合法攻擊，烏克蘭卻認為這是恐嚇平民的手段。

卡林汗告訴記者，國際刑事法院的作用是為烏克蘭人提供有效的正義，「而不是透過變戲法來獲得掌聲」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，國際刑事法院和卡林汗「無疑會在將俄羅斯罪犯繩之以法方面扮演歷史性角色」。

澤倫斯基在他每晚例行講話中說：「面對這種侵略，完全依照法治並透過國際刑事法院的權力對俄羅斯的罪行做出回應，將成為烏克蘭人和其他人民未來長期安全的保障之一。」

卡林汗則表示：「整體而言，我認為，在針對烏克蘭電網攻擊的數量、規模和廣度方面，我們清楚地看到了一種模式，我們需要研究為什麼會發生這種情況，它們是否為合法目標？」

卡林汗在基輔以北衛星城維什戈羅德市（Vyshgorod）一棟嚴重受損的公寓建築前對一小群記者講話。去年11月底，一枚俄羅斯飛彈落在這裡，造成8名平民死亡、多人受傷。

目前不清楚這枚飛彈是否瞄準附近的電力設施但未擊中目標。

卡林汗說：「我們必須釐清那顯示什麼模式，如果有模式的話，因為這些不是孤立事件。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1120301

#卡林汗
#國際刑事法院
#澤倫斯基
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