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澳洲反制中國印太影響力 國防承包商見商機

2023/3/2 16:02
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（中央社澳洲阿瓦隆1日綜合外電報導）美國親密盟邦澳洲加強反制中國在印太日增的影響力之際，全球國防承包商本週在最大航空展上展示先進的無人機、長程飛彈和軍事通訊衛星。

路透社報導，這些公司積極推銷價值數以十億計美元的產品，希望能在外界期待已久、擘畫未來十年武力結構以及所需裝備的澳洲國防戰略檢討（DSR）下月公布後成交。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）高級分析家和太空專家戴維斯（Malcolm Davis）表示，鑑於中國對台灣威脅日增，加上戰爭時澳洲極有可能加入美國陣線，未來3到5年取得長程攻擊武器應是當務之急。

戴維斯在墨爾本近郊的澳洲國際航空展（Australian International Airshow）場邊表示：「國防戰略檢討發布後，外交語言不一定直接點名中國，但我認為大家都很清楚現實，這是因為中國、它的快速崛起與軍事實力所導致。」

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部分國防承包商在這場航空展中私下表達不滿，他們認為澳洲中間偏左新政府去年8月，也就是上任3個月後，才下令撰寫這份報告，大幅延後採購和交付時程。

報告中有數個懸而未決的重大決定，包括是否另外採購一個中隊洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）F-35戰機、多達4架諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp）MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）海上偵察無人機，以及由空中巴士公司（Airbus SE ）和波音公司（Boeing Co）等5個集團競爭的軍用衛星承包案。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120302

#澳洲
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