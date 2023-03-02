被控COVID疫情處理失當 義大利前總理遭調查

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（中央社米蘭2日綜合外電報導）知情人士今天透露，義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）被控在2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時處理不當，遭義大利檢方調查。

路透社引述消息人士表示，19名嫌疑人包括前衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）和倫巴底大區（Lombardy）區長方達納（Attilio Fontana），以及義大利中央和地方的公衛單位主管和官員。

當時疫情最嚴重的義大利北部貝加莫市（Bergamo）檢方昨天深夜發表聲明說，他們已完成對17名嫌疑人的調查，但未透露姓名。

聲明中之所以只有17人，是因為依義大利法律規定，前總理與前衛生部長的相關文件被移送到另一個處理政府官員的法院。

貝加莫市檢方的調查基本上針對兩大議題。首先是調查重災區貝加莫的周邊小城鎮，在疫情爆發初期、確診病例飆升之際，為什麼沒有實施封城。其次則是義大利防疫計畫自2006年以來沒有更新。

在疫情期間擔任總理的孔蒂表示，他將配合檢方調查。孔蒂在2018年至2021年擔任總理，目前領導反對黨五星運動（5-Star Movement）。

他表示：「我平靜地面對這個國家，在我國經歷史上最艱難時刻之一的當時，我以最大的承諾做出貢獻。」

前衛生部長史伯蘭沙說，他以符合國家最佳利益原則採取行動，並準備為自己負責。

倫巴底大區區長方達納的律師彭薩（Iacopo Pensa）表示，他的當事人以證人身分接受訊問，不該被納入調查。

COVID受害者家屬協會在電郵聲明稿中表示，死者因為政府的失職和失能付出高昂代價。

他們說：「倍加莫和倫巴底大屠殺的歷史在今天被重寫。義大利已遺忘2020年春季發生的事，這些事發生不是因為COVID，而正是因為決策，或是缺乏決策。」（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1120302