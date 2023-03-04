蕭茲訪華府晤拜登 深談俄烏戰爭及中國軍援隱憂[影]

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美國總統拜登（右起）和德國總理蕭茲3日在白宮舉辦會談，聚焦俄烏戰爭議題。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統拜登和德國總理蕭茲今天舉辦會談，聚焦俄烏戰爭議題。隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭邁入第2年，兩國也對中國可能提供武器給俄羅斯一事表達擔憂。

綜合法新與路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天出訪華府，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室親自接見。

拜登感謝蕭茲「強大又穩健的領導力」，以及對烏克蘭的支持；蕭茲則說，證明盟邦會在「有必要」時支持烏克蘭，且「不計時間長短」，這點非常重要。

拜登讚揚蕭茲增加德國軍費開支並擺脫對俄國能源依賴的決定，還說美德和其他盟邦將密切合作支持烏克蘭。

拜登說：「身為北大西洋公約組織（NATO）盟邦，我們正在讓北約變得更強大。」

影片來源：FRANCE 24 English

美國近期宣布一項價值4億美元的新軍援計畫，將向烏克蘭提供彈藥及移動戰車和裝甲車的戰術橋樑。

美國官員表示，烏克蘭正在為俄軍未來幾週的新攻勢預做準備。

西方國家對烏克蘭的軍援，是基輔當局抵禦俄軍進攻、甚至收復失土的關鍵，但克里姆林宮表示，這類援助只會「延長衝突，並為烏克蘭人民帶來慘痛後果」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，武器運交「為這些國家帶來沉重的經濟負擔，並為德國等國家的公民福祉產生負面影響」。

根據4名美國官員和其他消息來源說法，蕭茲訪美之際，美國正與盟友討論，若北京當局真對俄國提供軍事支持，將對中國祭出制裁。

目前美國和德國都尚未掌握中國向俄國提供武器的證據，但美國官員表示，他們正密切監控局勢。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120304