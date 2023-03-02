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德國總理蕭茲向中國喊話 勿運送武器助俄侵烏

2023/3/2 19:47
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（中央社柏林2日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天敦促中國，不要運送武器幫助俄羅斯用在烏克蘭的戰爭，他還要求北京當局對莫斯科施加壓力，好讓俄國軍隊撤離烏克蘭。

蕭茲（Olaf Scholz）在德國國會的演講中說，令人失望的是北京當局沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

他表示：「我向北京傳達的訊息很明確，運用你們在莫斯科的影響力，敦促俄羅斯撤軍。而且不要向侵略者俄羅斯運送任何武器。」

蕭茲前述言論突顯國際社會對烏克蘭戰爭的反應如何顯現出全球分歧，中國和印度並沒有譴責俄羅斯發動戰爭。

蕭茲指出，德國及盟邦正與基輔當局商討未來的安全保障，為烏克蘭的長期和平做準備。

他說：「我們正跟基輔和其他夥伴就烏克蘭未來的安全保障進行商討。」

蕭茲表示：「然而，這種安全保障是以烏克蘭在這場戰爭中成功保衛自己為前提的。」蕭茲將在明天前往美國與美國總統拜登（Joe Biden）會談。

蕭茲提到，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）還沒有準備好就「公正的和平」及結束戰爭進行談判，同時呼籲莫斯科當局撤軍。

他說道，「沒有任何跡象表明」蒲亭此時會來到談判桌前。

蕭茲還表示，相反的蒲亭依靠「威脅」，例如俄國暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty）。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120302

#蕭茲
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