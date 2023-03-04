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烏克蘭東部戰火不歇 俄國防長罕見視察前線俄軍

2023/3/4 21:03
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天指出，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）罕見視察了部署在烏克蘭的俄國軍隊。俄軍一年前全面入侵烏克蘭後，俄國軍事高層就很少視察烏克蘭前線。

俄羅斯國防部宣布，蕭依古在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區「視察一處前線指揮所」，但沒有說明具體的視察地點和時間。

國防部發布的影片可以看到，蕭依古頒發勳章給俄國軍事人員，並跟東部軍區指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）上將一同巡視一座殘破不堪的城鎮。

蕭依古從2012年起擔任俄羅斯國防部長，但他在俄烏戰爭期間的表現受到主戰派人士嚴厲批評。

俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上個月指控，蕭依古和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）不提供彈藥給他的旗下戰士，還說這無異於叛國。（譯者：陳彥鈞）1120304

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