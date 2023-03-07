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傳俄軍殘忍槍殺戰俘 烏克蘭籲國際刑事法院調查

2023/3/7 13:05
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天呼籲國際刑事法院對社群媒體上流傳的一段影片展開調查；他說這段影片顯示俄軍殘忍殺害一名烏克蘭戰俘。

庫列巴在社群媒體上寫道：「一段駭人的影片顯示，一名手無寸鐵的烏克蘭戰俘，僅因為說了一句『榮耀歸於烏克蘭』就遭俄軍處決，是這場戰爭在進行種族滅絕另一個證據。」

庫列巴表示，國際刑事法院（International Criminal Court）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）「有必要立即讓國際刑事法院對這項令人髮指的戰爭罪行展開調查」。

他補充說：「加害者必須面對司法。」

庫列巴指的是一段似乎是隨手拍下的影片，畫面中一名戰鬥人員身穿迷彩服站在淺溝中抽著菸，在說完「榮耀歸於烏克蘭」後遭自動武器擊斃。

法新社無法獨立證實這段影片拍攝的時間和地點，也無法證實影片內容是否如若干烏克蘭官員和網友所言，是一名烏克蘭戰俘遭到槍殺。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）晚間發表談話表示：「今天一段影片顯示，占領者殘忍地殺害一名勇敢的軍人，這名軍人當著他們的面說出『榮耀歸於烏克蘭』。」

在俄羅斯全面入侵烏克蘭的一年裡，莫斯科和基輔當局已多次互控對方殺害戰俘。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120307

#烏克蘭
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#國際刑事法院
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