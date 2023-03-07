巴西前總統未申報近億元珠寶關稅 面臨調查

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（中央社巴西利亞6日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛傳出試圖非法進口一批由沙烏地阿拉伯政府贈送，價值320萬美元（約合新台幣9800萬元）的珠寶。消息一出，巴西司法部今天要求聯邦警察展開調查。

「聖保羅州報」（Estado de Sao Paulo）3日報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）主政時期擔任礦業暨能源部長的艾布奎克（Bento Albuquerque），手下一名幕僚2021年10月自一趟官方行程返國時攜回一套珠寶卻未依規定繳交關稅，進而遭海關官員攔下。

聖保羅州報的報導指出，波索納洛政府的官員至少8次干預此事，試圖說服海關官員放行這批給予總統夫人的珠寶，包括一條項鍊、一枚戒指、一支手錶與一對耳環。這些均是瑞士奢侈品牌蕭邦（Chopard）的品項。

波索納洛否認有任何不當行為。他4日向美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）表示，「他們利用一份我既沒有開口要求，也沒收取到的禮物來指控我。我沒有任何不法行為。」

法新社報導，波索納洛在左派的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）1月1日上任總統之前2天飛抵美國，遠走他鄉至今。

巴西司法部長要求聯邦警察著手調查第一批珠寶的同時，稅務官員也在調查第二套的珠寶。

巴西稅務機關表示，艾布奎克代表團一行人返國時，攜帶了第二套同樣由沙國政府餽贈但先前並無所悉的珠寶。

艾布奎克在接受聖保羅州報的訪問時提到了這第二套的珠寶，分別為一支手錶與一支筆，也是蕭邦品項。

稅務機關發布聲明表示，「因為未如實申報並支付關稅，此事可能違反海關法。」稅務機關並表示，將採取一切必要措施執法。

巴西媒體報導指出，第二套珠寶已於2022年12月29日移交給總統府由官方收藏。

根據巴西法律，旅客攜帶價值超過1000美元（約新台幣3萬590元）的物品入境時必須申報。而第一家庭則必須為珠寶支付進口稅（相當於其價值的一半），或是將它們視為贈予國家的官方禮物，交由總統府收藏。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120307