泰國大選將至 總理可能下週解散國會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）泰國即將在5月迎來國會大選，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天表示，下週的內閣會議可能是大選前他任內最後一次的內閣會議。泰媒解讀，這代表帕拉育將在下週提前解散國會。

本屆國會會期依法到3月23日，根據泰國憲法，國會休會後45天要舉行大選，選委會因此設定5月7日為大選日，依照選舉法規，有意參選眾議員的人如果要代表屬意的政黨參選，必須要在選舉日前90天就加入該政黨，若本屆國會依照法定會期到3月23日休會，政治人物必須要在2月7日前就加入所屬政黨。

但是如果國會提前解散，政治人物加入屬意政黨的期間就變成選舉日前30天，由於2月7日已經過去，因此不少有意轉換政黨的議員在期待帕拉育宣布提前解散國會，帕拉育在2月下旬曾表示會在3月提前解散國會。

一旦帕拉育宣布提前解散國會日期，則解散後45天到60天內必須舉行大選。

民族報（The Nation）報導，帕拉育昨天在內閣會議結束後接受記者提問，記者詢問下週14日的內閣會議是否是大選前帕拉育內閣最後一次的內閣會議，帕拉育回覆表示：「很有可能是的，不過仍然有許多待解決的問題，民眾仍然過得很辛苦，政府會試著解決民眾的問題。」

民族報解讀這代表在下週的內閣會議後帕拉育就會宣佈解散國會。

另外一位記者詢問帕拉育是否和執政聯盟其他黨派討論過解散國會的日期，帕拉育表示他和其他黨派的領導人討論過，他們都表示讓帕拉育決定就可以。（編輯：韋樞）1120308