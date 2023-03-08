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涉嫌惡搞藏壽司 3男女遭日本警方逮捕

2023/3/8 18:33
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（中央社東京8日綜合外電報導）涉嫌惡搞日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」的21歲吉野凌雅等3名男女，已被日本愛知縣警方依「武力妨害業務」（威力業務妨害）罪嫌逮捕，日媒研判有可能是全日本首例。

日本共同社報導，今年日本各大餐飲店相繼傳出因顧客惡質惡作劇受害，研判這次可能是全日本首度有惡搞顧客被警方逮捕。

藏壽司是在今年2月4日報案，在得知警方已逮捕犯嫌後表示：「感謝警方迅速行動，懇切期盼不要再有模仿犯。」

被逮捕的除了21歲的吉野凌雅外，還有19歲男子及15歲少女。19歲男子是在2月5日被逮捕，已在2月22日被解送名古屋家庭裁判所（家事法庭）。

時事通信社、產經新聞報導，3名犯嫌是在今年2月3日晚間8時45分左右，在藏壽司位於名古屋市中區的名古屋榮店內，將桌上放置的醬油瓶拿起含在口中，並拍攝影片上傳社群網站，涉嫌造成業者必須回應客訴及針對該店進行清潔清毒等作業。

藏壽司聲明表示，懇切期盼能讓社會認知到，這種徹底動搖基於跟顧客間信賴關係結構的迷惑行為（日文迷惑意為使人困惑、為難等）是「犯罪」，不要再出現任何的模仿犯。

藏壽司為因應各大餐飲店接連發生的迷惑行為，日前宣布開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI）攝影系統」，將使用在各分店。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120308

#日本
#藏壽司
#吉野凌雅
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