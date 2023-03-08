地雷遍布農田和現金短缺 烏克蘭春播面積減少

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（中央社基輔8日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，在面對布滿地雷的農田和資金短缺的困境下，許多農民今年春季作物種植面積可能會減少，在去年產量和出口下滑後，這可能對全球糧食供應造成進一步打擊。

路透社報導，烏克蘭是供應世界市場小麥和玉米的主要出口國，去年由於戰爭導致產量和出口大幅下滑，使得主要大宗商品價格大幅上漲，之後才回穩。

由於包括肥料在內的成本飆升，農民深受其害，加上烏克蘭的出口量能因俄羅斯占領烏克蘭部分地區以及昔日前線附近還有地雷而受到嚴重限制，供應可能會進一步受到擠壓。

農民上週開始種植春季作物，他們的收入也比以前少，因為買家考慮到戰爭帶來的物流成本和風險增加，使農民沒有動力將產量最大化。

大型農業生產商HarvEast執行長斯科爾尼亞科夫（Dmitry Skornyakov）說：「目前種植幾乎所有農作物都會虧損。」

最大的農民組織烏克蘭農業委員會（Ukrainian Agrarian Council）表示，在烏克蘭大部分土地種植作物的農業公司還缺400億荷林夫納（約新台幣330億元）來展開春季播種作業。烏克蘭春播作物主要包括玉米、油籽和蔬菜。

烏克蘭農業委員會副主席馬恰克（Denys Marchuk）預期，肥料密集型的作物玉米種植面積將比去年下降20%，而去年收成面積也減少27%。

總體而言，政府預期春季種植面積僅比去年減少5%，凸顯出官方對潛在損失的評估較為樂觀。

烏克蘭春季作物種植面積減少，正值冬季種植的小麥收成預期將大幅下降之際，但尚不足以導致出口限制加大。

諮詢商「綠色廣場農業諮詢」（Green Square Agro Consulting）主管李伊（Mike Lee）說，農民可能會優先種植成本較低的向日葵。傳統上，穀物在烏克蘭的農田中占大宗，但成本較低、定價較高的油籽在戰爭期間愈來愈受歡迎。

在2022年俄羅斯全面入侵之前，烏克蘭是世界第4大玉米出口國，也是最大的葵花籽油出口國。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120308