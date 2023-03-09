要求互惠 傳巴西將暫停美日澳加公民免簽待遇

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（中央社巴西利亞8日綜合外電報導）熟知內情的兩名消息人士今天對記者透露，巴西決定對美國、日本、澳洲和加拿大公民恢復入境必須申請簽證規定，以爭取互惠待遇。

路透社報導，巴西外交部很可能會在明天將此決定通知上述4國政府，其後巴西政府將公開宣布此事。

新作法將前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府的片面決定暫停，前政府2019年6月作出的免簽決定是為了提振觀光業。

目前巴西人民前往上述4國仍須申請簽證，而外交消息人士透露，波索納洛政府2019年的免簽決定削弱了巴西與這4國交涉互惠待遇的立場。

此外，巴西政府的研究顯示，片面免簽待遇對提振觀光業的幫助微不足道。當然，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐也限制了此一措施的潛在作用。

2022年美國觀光客入境巴西人數仍然少於2018年規模，而美國觀光客僅占巴西入境遊客一小部分。與此同時，2019年日本遊客入境人數減少了4.5%，2022年僅有1萬7000人。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120309