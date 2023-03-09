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巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 國際

俄烏戰爭一年後 石油市場重大轉變

2023/3/9 16:49
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（中央社休士頓9日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭一年後，石油市場變得更加支離破碎與充滿不確定性，這種態勢有望在長期推升原油價格。

法新社報導，西方政府對俄羅斯的譴責，基本上切斷了俄羅斯對歐洲的能源供應，使得歐洲更加依賴中東和美國。

這種轉變代表中國與印度可從俄羅斯進口更便宜的能源，至於那些拒絕購買俄羅斯原油的國家，必須支付額外費用才能從其他供應國進口。

標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）負責石油市場、能源與流動性研究的主管勃克哈德（Jim Burkhard）表示，石油市場「在某些方面與烏克蘭遭入侵之前截然不同」。

隨著俄羅斯與原油出口國伊朗及委內瑞拉都被列入受制裁國家名單，包括美國在內的主要市場切斷近20%的全球供應。

勃克哈德指出，石油是根據產地訂價，而非品質。

市場分化也影響了運送原油的油輪航線，歐洲對俄羅斯石油祭出的禁令，迫使俄羅斯出口產品得走更遠的路才能到達買家手中。

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大宗商品交易公司貢沃爾集團（Gunvor Group）聯合創辦人托恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）在休士頓舉行的CERAWeek能源會議上說，這代表更多的海上航程，船運價格一直非常高，而且一直處於高點。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，「我們已看到根本性改變，這種改變不可能短期恢復。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120309

#俄羅斯
#勃克哈德
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