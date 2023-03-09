更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300
首頁 / 國際

俄軍大規模空襲烏釀6死 澤倫斯基邀麥卡錫訪烏

2023/3/9 22:00（3/9 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯9日對烏克蘭發動大規模空襲，消防人員在基輔滅火。（路透社）
俄羅斯9日對烏克蘭發動大規模空襲，消防人員在基輔滅火。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯9日對烏克蘭發動大規模空襲，造成多處停電、斷水、無暖氣可用，更導致6人喪命；共和黨為了美國應否繼續援烏陷分歧，烏克蘭總統邀請眾院議長訪烏，親自了解當地情況。

● 俄軍大規模空襲烏克蘭釀6死 多處沒水電無暖氣

俄羅斯9日對烏克蘭發動數週以來最大規模空襲，造成至少6人死亡，並導致這個飽受戰火蹂躪的國家停電，包括俄軍控制的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

俄國軍隊持續嘗試攻占烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），烏國軍方至少在10個地區擊落了俄軍發射的近半飛彈。

烏克蘭軍方指出，俄羅斯在主要針對能源基礎設施的攻擊中發射81枚飛彈且出動8架無人機，使用的武器包括烏克蘭無法攔截的6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

● 共和黨為援烏陷分歧 CNN：澤倫斯基邀請麥卡錫訪烏

美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨為了美國應否繼續援烏抗俄而陷入分歧，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）邀請共和黨籍眾議院議長麥卡錫造訪烏國，親自了解當地情況。

澤倫斯基受訪時告訴CNN主播布利澤（Wolf Blitzer）：「麥卡錫（Kevin McCarthy）先生，他必須來這裡，看看我們如何作業，這裡正發生什麼事，戰爭對我們造成什麼影響，有哪些人正在戰鬥，有誰正在奮戰。之後才做出您的臆斷。」

澤倫斯基還指出：「我認為，麥卡錫議長，他從未造訪過基輔或烏克蘭，而我覺得，（訪烏）對他的職位有所助益。」

● 米格-29戰機是否援烏 斯洛伐克防長：該做決定了

斯洛伐克國防部長納德9日說，斯洛伐克必須就是否提供米格-29戰機給烏克蘭做出決定。納德指的是斯洛伐克去年夏天退役的11架戰機，但不是所有戰機都處於堪用狀態。

納德（Jaroslav Nad）在臉書發文說：「我認為該是做決定的時候了。烏克蘭人民正在死去，我們真的可以幫助他們，斯洛伐克沒有搞政治的餘地。」

納德指出，他8日在歐盟會議上與波蘭國防部長交談，並被告知華沙當局將同意聯合把米格-29戰機（MiG-29）交給烏克蘭。

● 美國情報機構：中國將持續與俄羅斯合作 不顧國際反彈

美國情報機構8日發表報告指出，中國將持續與俄羅斯合作，繼續試圖挑戰美國，不顧俄國侵略烏克蘭引發的國際反彈。

路透社報導，在美國聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）就國內安全面臨的全球威脅召開年度聽證會之際，美國情報機構8日公布相關評估報告。

這份報告指出：「儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發國際反彈，中國仍會持續在外交、國防、經濟及科技方面與俄國合作，繼續試圖挑戰美國…。」

美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）表示：「也許無庸置疑，中華人民共和國正在全球範圍內於經濟、科技、政治及軍事方面日益挑戰美國，這仍是我們的優先處理事項。」（編輯：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120309

#澤倫斯基
#麥卡錫
#烏克蘭
延伸閱讀
美國情報機構：中國將持續與俄羅斯合作 不顧國際反彈巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
澤倫斯基
G7領袖僅日相未訪烏克蘭 岸田：尚在研議是否赴烏俄烏戰爭將屆週年 烏克蘭人約95%相信將會勝利
麥卡錫
蔡總統擬會麥卡錫引中國不滿 外交部：無權對台指點蔡總統加州會麥卡錫 美國務院強調符合長年政策
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
米格-29戰機是否援烏 斯洛伐克防長：該做決定了