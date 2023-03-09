俄軍大規模空襲烏釀6死 澤倫斯基邀麥卡錫訪烏

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（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯9日對烏克蘭發動大規模空襲，造成多處停電、斷水、無暖氣可用，更導致6人喪命；共和黨為了美國應否繼續援烏陷分歧，烏克蘭總統邀請眾院議長訪烏，親自了解當地情況。

● 俄軍大規模空襲烏克蘭釀6死 多處沒水電無暖氣

俄羅斯9日對烏克蘭發動數週以來最大規模空襲，造成至少6人死亡，並導致這個飽受戰火蹂躪的國家停電，包括俄軍控制的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

俄國軍隊持續嘗試攻占烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），烏國軍方至少在10個地區擊落了俄軍發射的近半飛彈。

烏克蘭軍方指出，俄羅斯在主要針對能源基礎設施的攻擊中發射81枚飛彈且出動8架無人機，使用的武器包括烏克蘭無法攔截的6枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

● 共和黨為援烏陷分歧 CNN：澤倫斯基邀請麥卡錫訪烏

美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨為了美國應否繼續援烏抗俄而陷入分歧，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）邀請共和黨籍眾議院議長麥卡錫造訪烏國，親自了解當地情況。

澤倫斯基受訪時告訴CNN主播布利澤（Wolf Blitzer）：「麥卡錫（Kevin McCarthy）先生，他必須來這裡，看看我們如何作業，這裡正發生什麼事，戰爭對我們造成什麼影響，有哪些人正在戰鬥，有誰正在奮戰。之後才做出您的臆斷。」

澤倫斯基還指出：「我認為，麥卡錫議長，他從未造訪過基輔或烏克蘭，而我覺得，（訪烏）對他的職位有所助益。」

● 米格-29戰機是否援烏 斯洛伐克防長：該做決定了

斯洛伐克國防部長納德9日說，斯洛伐克必須就是否提供米格-29戰機給烏克蘭做出決定。納德指的是斯洛伐克去年夏天退役的11架戰機，但不是所有戰機都處於堪用狀態。

納德（Jaroslav Nad）在臉書發文說：「我認為該是做決定的時候了。烏克蘭人民正在死去，我們真的可以幫助他們，斯洛伐克沒有搞政治的餘地。」

納德指出，他8日在歐盟會議上與波蘭國防部長交談，並被告知華沙當局將同意聯合把米格-29戰機（MiG-29）交給烏克蘭。

● 美國情報機構：中國將持續與俄羅斯合作 不顧國際反彈

美國情報機構8日發表報告指出，中國將持續與俄羅斯合作，繼續試圖挑戰美國，不顧俄國侵略烏克蘭引發的國際反彈。

路透社報導，在美國聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）就國內安全面臨的全球威脅召開年度聽證會之際，美國情報機構8日公布相關評估報告。

這份報告指出：「儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發國際反彈，中國仍會持續在外交、國防、經濟及科技方面與俄國合作，繼續試圖挑戰美國…。」

美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）表示：「也許無庸置疑，中華人民共和國正在全球範圍內於經濟、科技、政治及軍事方面日益挑戰美國，這仍是我們的優先處理事項。」（編輯：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120309