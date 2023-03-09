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美國情報機構：中國將持續與俄羅斯合作 不顧國際反彈

2023/3/9 02:08
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國情報機構今天發表報告指出，中國將持續與俄羅斯合作，繼續試圖挑戰美國，不顧俄國侵略烏克蘭引發的國際反彈。

路透社報導，在美國聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）就國內安全面臨的全球威脅召開年度聽證會之際，美國情報機構今天公布了相關評估報告。

這份報告指出：「儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發國際反彈，中國仍會持續在外交、國防、經濟及科技方面與俄國合作，繼續試圖挑戰美國…。」

美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）表示：「也許無庸置疑，中華人民共和國正在全球範圍內於經濟、科技、政治及軍事方面日益挑戰美國，這仍是我們空前的優先處理事項。」

海恩斯提及，中共領導人習近平的願景是讓中國在世界舞台上成為大國，中共日益相信，只有在美國權力及影響力受損的情況下，才能達成這項目標。（譯者：陳正健）1120309

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